Данилов ответил на безумные фантазии Медведева о захвате Киева 12 июня, 14:02 Алексей Данилов (Фото:www.rnbo.gov.ua)

В понедельник, 12 июня секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на фантазии заместителя главы Совбеза РФ Дмитрия Медведева о захвате Киева.

Данилов опубликовал в Twitter фото смирительной рубашки.

«Попросил коллег из отдела психологического кризисного менеджмента передать медведеву, заодно „поздравить“ с днем временно существующей россии», — написал он.

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В понедельник, 12 июня, на фоне уверенного продвижения ВСУ на сразу нескольких участках фронта Медведев решил поделиться в соцсетях своими влажными мечтами о Киеве.

Согласно грандиозным планам российского политического лилипута, в случае захвата украинской столицы РФ сразу же должна переименовать Майдан Независимости на «площадь россии».

Ранее заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что война России против Украины продлится «десятилетия» и начал бредить о «нацистской власти в Киеве».