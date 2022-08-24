«Пытается пробежать между капелькам». Данилов назвал «циничным» поздравление Лукашенко с Днем Независимости Украины 24 августа, 19:51 Алексей Данилов (Фото:НВ)

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал «циничным» поздравление Александра Лукашенко в честь Дня независимости Украины.

В комментарии Радио Свобода он подчеркнул, что белорусский диктатор понимает, что победа будет за Украиной.

«Он понимает, осознает, что победа будет за нами, за нашей страной, поэтому пытается пробежать между капельками для того, чтобы считать себя невиновным в тех событиях, которые разворачивались, начиная с 24 февраля», — считает Данилов.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал поздравление Лукашенко с Днем Независимости Украины «клоунадой».

Белорусский диктатор Александр Лукашенко, поддерживающий кремлевскую агрессию против Украины, решил поздравить ее жителей с Днем Независимости.

Особый цинизм приветствия Лукашенко состоит в том, что на фоне ракетных обстрелов украинцев с территории Беларуси он пожелал им «мирного неба» и «толерантности».

Празднование 31-й годовщины Независимости Украины в 2022-м проходит не только в условиях войны с РФ, но и угрозы новых провокаций со стороны Кремля против мирного населения, в связи с чем массовые мероприятия по случаю праздника было решено не проводить.

Руководитель объединенного прессцентра Сил обороны Наталья Гуменюк 21 августа сообщила, что российские войска накануне увеличили количествобоевых кораблей с крылатыми ракетами Калибр в Черном море.

О планах РФ нанести удары по гражданской инфраструктуре и государственным учреждениям подтвердило со ссылкой на данные разведки и агентство Reuters, а посольство США из-за данных угроз призвало своих граждан покинуть Украину.

В свою очередь президент страны Владимир Зеленский пообещал мощный ответ в случае увеличения количества российских ракетных ударов на День Независимости.

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