Для России сейчас происходит катастрофа, но самое худшее еще впереди — Данилов 7 мая, 16:26 Данилов считает, что для России самое худшее еще впереди (Фото:СНБО)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов считает, что сейчас происходит катастрофа для России, однако самое худшее еще впереди.

Такое мнение он высказал в своем Twitter.

«"Величайшая геополитическая катастрофа», о которой говорил Путин, оказалась прогнозом, а не фактом. Катастрофа для России происходит сейчас, и самое худшее впереди — поражение, распад, суд, контрибуции. Все будет Украина", — написал Данилов.

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В апреле 2005 года во время ежегодного обращения к Федеральному собранию российский диктатор Владимир Путин назвал распад Советского Союза в 1991 году величайшей геополитической катастрофой XX века.