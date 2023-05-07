Для России сейчас происходит катастрофа, но самое худшее еще впереди — Данилов

7 мая, 16:26
Поделиться:
Данилов считает, что для России самое худшее еще впереди (Фото:СНБО)

Данилов считает, что для России самое худшее еще впереди (Фото:СНБО)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов считает, что сейчас происходит катастрофа для России, однако самое худшее еще впереди.

Такое мнение он высказал в своем Twitter.

«"Величайшая геополитическая катастрофа», о которой говорил Путин, оказалась прогнозом, а не фактом. Катастрофа для России происходит сейчас, и самое худшее впереди — поражение, распад, суд, контрибуции. Все будет Украина", — написал Данилов.

Видео дня

https://twitter.com/OleksiyDanilov/status/1655127038422925312?cxt=HHwWgIC-9bXRmPgtAAAA
Читайте также:
Иван Преображенский
Иван Преображенский
Точка невозврата для Путина. Что происходит сейчас в России

В апреле 2005 года во время ежегодного обращения к Федеральному собранию российский диктатор Владимир Путин назвал распад Советского Союза в 1991 году величайшей геополитической катастрофой XX века.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Владимир Путин СНБО Советский Союз Режим Путина Алексей Данилов Война России против Украины распад России

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X