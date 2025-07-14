В рамках нового плана поставок вооружения для Украины администрация президента США Дональда Трампа может рассмотреть передачу дальнобойных ракет , которые способны поражать цели на территории России и достигать Москвы.

О планах поставки таких ракет без уточнения, о каком именно вооружении идет речь, ранее писало издание Axios со ссылкой на источники. Упоминание о возможности ударов по Москве позволяет предположить, что речь идет о ракетах с радиусом действия не менее 500 км, отмечает Милитарный.

Учитывая технические возможности украинских сил обороны, к этому классу могут принадлежать PrSM (Precision Strike Missile) — новое поколение баллистических ракет для систем HIMARS, способное поражать цели на расстоянии до 500 км.

PrSM поступили на вооружение армии США только в течение 2023−2024 годов как замена для ракет ATACMS. Они несут моноблочную боевую часть весом до 91 кг. В то же время их передача Украине маловероятна, учитывая то, что США ранее отказали в их экспорте даже союзной Норвегии, пишет Милитарный.

Издание также предполагает, что Украина может получить AGM-158 JASSM-ER (Joint Air-to-Surface Standoff Missile — Extended Range) — крылатая ракета класса воздух-земля, которая способна поражать объекты на расстоянии до 925 км. Она имеет боевую часть весом 450 кг. Эти ракеты совместимы с истребителями F-16 после программного обновления, а также могут быть адаптированы к украинским Су-24М, подобно британско-французским ракетам Storm Shadow.

Инфографика: NV

В отличие от PrSM, ракеты JASSM-ER активно поставляются в европейские страны и уже рассматривались для передачи Украине предыдущей администрацией США. В случае принятия политического решения их передача может существенно усилить способность Украины наносить удары по стратегическим объектам врага в глубоком тылу.

Как пишет корреспондент The Telegraph Джо Беймс, для Трампа передача Украине дальнобойных ракет может быть аргументирована очень просто — «дать Путину привет для страха, если он не согласится на предложение США о прекращении огня».

«Действующий президент США как-то заявил, что угрожал разбомбить Москву, если его российский коллега вторгнется в Украину. Хотя Трамп вряд ли сделает это сам, но передача украинским Вооруженным силам ракет JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missiles) может приблизиться к этому обещанию», — отмечает журналист.

13 июля сенатор Линдси Грэм заявил, что в ближайшие дни начнется «рекордный поток оружия» в Украину, чтобы она могла защитить себя. Также он анонсировал введение дополнительных санкций против РФ и стран, которые покупают российскую нефть.

Трамп в свою очередь заявил о намерении передать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot для защиты от бомбардировок Путина. Глава Белого дома не уточнил точное количество комплексов, однако добавил, что расходы на поставку будут компенсированы Европейским Союзом.