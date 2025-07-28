Германия переходит к следующей стадии оказания военной помощи Украине, предусматривающей приобретение Берлином оружия для Украины у украинских производителей, а также совместное производство.

Об этом сообщил посол Украины в Германии Алексей Макеев в интервью Европейской правде, опубликованном в понедельник, 28 июля.

«И вот теперь мы переходим к следующей стадии: заказ за немецкие деньги оружия для ВСУ в Украине, у украинских производителей, а также совместное производство. Для этого созданы совместные предприятия ключевых немецких компаний и украинских компаний. И я очень надеюсь, что в будущем мы перейдем также на следующий шаг: производство совместных продуктов на территории Германии», — отметил Макеев.

Он также выразил надежду на объединение и сотрудничество украинских и немецких производителей дальнобойного оружия.

«Я очень надеюсь, что по „дальнобойке“ и по всем тем задачам, которые поставил президент (Украины Владимир Зеленский — ред.) — а это производство дронов-перехватчиков, дальнобойных дронов и FPV-дронов — родятся еще новые альянсы между украинскими и немецкими оружейниками», — отметил Макеев.

Он отметил, что Украина производит ряд продуктов, которые по дальности превышают немецкие дальнобойные ракеты Taurus, однако они могут уступать своей эффективностью.

«Мы уже свели украинских и немецких производителей. И очень важно было видеть дискуссии CEO компаний, в частности тех, которые производят дальнобойную продукцию, за предметными разговорами вроде „а как бы нам у вас взять эту часть, а мы добавим ту часть“», — рассказал посол.

В мае канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что его страна профинансирует украинское производство дальнобойных систем.

Канцлер также уточнил, что договоренности между странами предусматривают сотрудничество в производстве дальнобойного оружия. Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина и Германия имеют новые договоренности о совместном производстве вооружений, прежде всего дронов.

В июле координатор штаба помощи Украине генерал Кристиан Фройдинг сообщил, что Германия выделила финансирование для закупки ракет большой дальности к системам противовоздушной обороны Patriot для Украины. Он отметил, что дальнобойные системы вооружения поступят в Украину уже в конце июля.