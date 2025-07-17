Мерц заявил, что Украина «очень скоро» получит системы, способные наносить удары на большие дистанции

Канцлер ФРГ Мерц заявил, что Украина скоро будет в гораздо более выгодном положении и сможет использовать дальнобойные системы (Фото: REUTERS/Надя Воллебен)

Украина «очень скоро, в ближайшее время» получит дополнительную поддержку , которая поможет ей наносить удары на большие дистанции, заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц, сообщает 17 июля британский телеканала Sky News.

«Украина будет в гораздо более выгодном положении и сможет использовать эти системы, а также получить от нас поддержку в отношении этих систем в ближайшие недели и месяцы», — заявил глава немецкого правительства.

В свою очередь, британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что подписанный 17 июля договор о дружбе дает возможность для Лондона и Берлина сотрудничать в областях закупки и производства (в оборонной сфере — ред.).

«И мы можем начать это сразу же. Мы все рассматриваем это как ответственность, но также и как возможность для Европы усилить оборону и безопасность. И это закреплено в договоре, который мы подписали сегодня утром», — сказал Стармер.

28 мая канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его страна профинансирует украинское производство дальнобойных систем — так называемых Long Range Fire.

«Украина сможет в полном объеме себя защищать, а также поражать военные цели вне украинской территории», — сказал немецкий канцлер.

17 июля Мерц в Лондоне встретился с премьером страны Киром Стармером. Политики подписали широкомасштабный договор о дружбе, углубляя связи стран в различных сферах — от обороны до транспорта.

Как заявил немецкий канцлер, и Берлин, и Лондон хотят усилить сотрудничество в области обороны, внешней политики, а также в экономической и внутренней политике.

По информации агентства Reuters, новый договор основан на оборонном соглашении, заключенном в 2024 году, которое предусматривало совместную разработку ударных вооружений большой дальности.

Кроме того, новый документ появился после того, как на прошлой неделе Франция и Великобритания договорились об усилении сотрудничества над своими ядерными арсеналами, отметило издание