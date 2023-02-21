Путин пригрозил расширением агрессии из-за переговоров о передаче Украине дальнобойного оружия 21 февраля, 11:45 Путин выступил перед Федеральным собранием с циничными заявлениями (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via Reuters)

Российский диктатор Владимир Путин пригрозил новой эскалацией и расширением агрессии на фоне разговоров о передаче Украине дальнобойного оружия.

Эту тему он поднял во время обращения к Федеральному собранию во вторник, 21 февраля.

«Одно обстоятельство понятно всем: чем более дальнобойные западные системы будут поступать в Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозы от наших границ», — сказал диктатор.

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Путин также пожаловался, что Запад не скрывает свое желание нанести России «стратегическое поражение».

«Для нас это значит — покончить с нами раз и на всегда. Они намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния. Мы именно так все это понимаем, и соответствующим образом будет на это реагировать», — озвучил свой бред диктатор.

20 февраля президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский обсудили возможные поставки дальнобойного оружия Киеву. Это произошло во время визита американского лидера в украинскую столицу.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее называл дальнобойные ракеты одной из трех тем вооружений (вместе с танками и истребителями), по которым у союзников Украины пока нет политического решения.

3 февраля пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер подтвердил, что в новый пакет военной помощи Украине на 2,175 млрд долларов входят снаряды GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb) c радиусом действия 150 км. Агентство Bloomberg сообщало, что после заключения контракта на производство GLSDB их поставки займут около девяти месяцев.



