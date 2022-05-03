Огонь и вогонь. Западная пресса пишет о неэффективности артиллерии оккупантов и возможностях сверхточных гаубиц, полученных Украиной 3 мая, 17:38 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Американские гаубицы M777 выстроены на летном поле в Калифорнии перед отправкой в Европу для дальнейшей передачи Украине. 22 апреля 2022 года (Фото:US Marine Corps / Cpl. Austin Fraley / Handout via REUTERS)

Поставлять Украине тяжелое вооружение уже начали США и пообещала Германия. Но отношение граждан этих двух стран к военной помощи украинцам разное. НВ публикует обзор западных СМИ.

Артиллерия играет чрезвычайно важную роль в войне в Украине, поэтому Запад усиливает поставки тяжелого вооружения в страну, пишет британский журнал The Economist . Если винтовки и танковые пушки могут вести только прямой огонь, поражая видимые цели, то артиллерия способна вести огонь по мишеням на расстоянии десятки километров, поясняет издание. Такое оружие представлено в разных вариантах – от компактных минометов до 30-тонных орудий на гусеничном ходу, способных вести сокрушительный огонь по значительной территории. Именно артиллерией были нанесены наибольшие потери в ходе Первой мировой и в каждом театре боевых действий, кроме тихоокеанского, во время Второй мировой войны.

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С начала полномасштабного российского вторжения ни одно вооружение не играло для украинцев такой весомой роли как артиллерия. Так, по словам советника главнокомандующего ВСУ, если антитанковые комплексы замедляли продвижение колонн вражеской техники в Киев, то уничтожала их именно артиллерия. Значение этого вида вооружений будет расти и далее, прогнозирует издание. Поэтому более современные артсистемы, которые начинают предоставлять Украине западные союзники, могут иметь решающее значение.

Армия агрессора сделала артиллерию ядром своей армии еще во времена Российской империи, и имеет гораздо большее ее количество, чем многие западные страны, не говоря уже об Украине. Однако это не всегда приносит РФ преимущество. Так, во время атаки на Киев оккупанты потерпели неудачу в организации контрбатарейного огня — то есть огня в ответ на артиллерийскую атаку украинцев. Все потому, что, продвигаясь по асфальтированным дорогам, российская техника застряла в пробке и не могла сократить расстояние для поражения. Кроме того, разведка оккупантов оказалась неспособной эффективно выявлять рассредоточенные украинские позиции. В то время как ВСУ получали данные о позициях россиян от американской разведки.

Сейчас Россия наносит массированные огневые удары на востоке Украины. Ее войска начинают эффективнее использовать артиллерию, отмечает европейский чиновник, — в частности, концентрируется на меньшем количестве целей вдоль более узкого фронта. И все же у агрессора остаются проблемы со «своевременной и точной наводкой», как это было и во время атаки на Киев, признает собеседник The Economist.

На Западе хорошо понимают значимость артиллерии для украинских контратак. 21 апреля президент Джо Байден заявил, что США пришлет в Украину десятки гаубиц, и в настоящее время 70 из них уже доставлены. Австралия, Канада, Чехия, Эстония, Франция, Нидерланды, Польша и Словакия также передают или обещают передать ВСУ артиллерийское оружие. Считается, что другие страны тоже это делают, но без огласки.

Западное вооружение имеет немало преимуществ. Артиллерийские системы НАТО — более современные, быстрые и смертоносные, чем украинские образцы, детализирует Майкл Джейкобсон, американский полковник артиллерии в запасе. Благодаря модульным съемным деталям их легче ремонтировать, они лучше ведут контрбатарейный огонь, а самоходные системы типа CAESAR хорошо подходят для мобильных контратак, которые проводит Украина.

Впрочем, есть и некоторые сложности. Во-первых, артиллерия потребляет очень много боеприпасов: если использовать ее для «ковровых» обстрелов, буквально покрывая территорию снарядами, предоставленные США 144 тыс. снарядов могут «исчезнуть за несколько дней», предупреждает Сэм Кренни-Эванс, эксперт Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI). Во-вторых, десятки тонн вооружения, полученного от союзников, еще нужно как-то доставить на передовую. Однако для украинских артиллеристов есть и хорошие новости: Запад продолжит поставлять им оружие. 19 апреля представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Америка будет обеспечивать украинцев новыми гаубицами так долго, как потребуется.

Такую активную позицию своей власти по поддержке Украины одобряют и сами граждане США. В частности, 73% американцев считают, что их государство делает «достаточно» или «слишком мало» для поддержки Украины, выявил свежий опрос газеты The Washington Post и новостного телеканала ABC News. Значительное большинство сторонников обеих основных партий США – демократической и республиканской – поддерживают ужесточение санкций против России, подавляющая их часть также положительно оценивают предоставление военной и гуманитарной помощи Украине, заключает результаты опроса The Washington Post .

При этом 72% опрошенных выступают против прямого противостояния российской армии со стороны США — в том числе половина из тех, кто считает текущую помощь недостаточной. Это указывает на то, что американцы разделяют позицию своего президента Джо Байдена, чей общий рейтинг одобрения, кстати, вырос с 37% в феврале до 42% в конце апреля. Американский лидер отмечает, что не прибегнет к действиям, которые могут привести к прямому столкновению с Россией — в частности, к введению бесполетной зоны над Украиной или к отправке в зону конфликта американских военных. При этом он постоянно увеличивает военную и гуманитарную поддержку Украины и ужесточает санкции против России. Правда, последние ведут к удорожанию энергоносителей и продуктов питания в США, что вызывает обеспокоенность примерно двух из трех граждан страны. Но и среди них большинство (64%) поддерживают ужесточение санкций.

Среди других тревог и страхов американцев – опасения распространения войны на другие европейские страны, втягивание в боевые действия американской армии и применение Россией ядерного оружия. Тревогу в отношении каждого из этих пунктов выражают примерно по 80% опрошенных. При этом другой опрос, который недавно провел американский исследовательский центр Пью, фиксирует резкое ухудшение отношения к России: если еще в январе эту страну считали врагом 41% жителей США, то теперь эта доля выросла до 70%.

Между тем, в Германии взгляды на санкции против агрессора и поддержку Украины более неоднозначны. Из-за опасений, что страна будет втянута в войну, немецкое общество разделилось в своем отношении к предоставлению украинцам вооружения и организации учений для военных, пишет интернет-ресурс немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle .

27 апреля после длительного давления со стороны общественности и союзников немецкое правительство объявило, что передаст Украине тяжелое вооружение. На следующий день Бундестаг принял это решение убедительным большинством голосов.

По данным опроса института Infratest dimap, проведенного накануне голосования, отправку тяжелого вооружения в Украину тогда одобряли 45% немцев — на 10% меньше, чем месяцем ранее. Впрочем, другой опрос — от исследовательского центра Forschungsgruppe Wahlen, проведенный 26-28 апреля, указал на более высокий уровень поддержки: за принятое Бундестагом решение высказались 56% респондентов. В то же время несколько больший процент опрошенных озвучили опасения, что предоставление тяжелого вооружения Украине повышает риск нападения России на страны Запада.

При этом длительное колебание канцлера Германии Олафа Шольца относительно поддержки Украины не лучшим образом повлияло на его рейтинги. Как выяснили специалисты Infratest dimap, только треть немцев считают его политику в отношении Украины убедительной, а почти половина не верят, что канцлеру удастся провести свою страну через кризис. При том, что на прошлогодних выборах граждане продемонстрировали твердую веру в лидерские качества Шольца.

Еще один болезненный вопрос для жителей Германии — зависимость от российских энергоносителей, которая снижает общественную поддержку бойкота газа и нефти из РФ. Правительство страны предупреждает об экономических последствиях такого шага и уверяет, что работает над поиском альтернативных поставщиков. На фоне таких заявлений чуть больше половины немцев поддерживают постепенный отказ от импорта российских газа и нефти и только 22% высказываются за его немедленную остановку. А еще 19% вообще согласны сохранить статус-кво по покупке энергоносителей у агрессора.

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