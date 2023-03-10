В Киев приехала премьер Финляндии. Вместе с Зеленским почтили память погибшего Героя Украины Да Винчи 10 марта, 13:10 Санна Марин и Владимир Зеленский (Фото:NV)

В Киев приехала премьер-министр Финляндии Санна Марин в пятницу, 10 марта. Она уже встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает NV.

Зеленский и Марин почтили память погибшего Героя Украины Дмитрия (Да Винчи) Коцюбайла, с которым сегодня прощаются в Михайловском соборе.

Комбат 67-й отдельной механизированной бригады 27-летний Дмитрий Коцюбайло погиб 7 марта. Он был активным участником Революции Достоинства. Принимал участие в боевых действиях с начала войны России против Украины. В 2014 году командовал взводом добровольцев Правого сектора, в 2015-м стал командиром роты. В декабре 2021 года был удостоен звания Героя Украины. Являлся командиром 1-го отдельного механизированного батальона Сухопутных войск ВСУ Волки Да Винчи.

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