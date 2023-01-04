CША готовят новый пакет военной помощи, который может включать дополнительные HIMARS — Кирби

4 января, 22:01
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Джон Кирби (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Джон Кирби (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

США готовят новый пакет военной помощи для Украины, заявил представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

Об этом сообщает корреспондент Голоса Америки Михаил Комадовский в Twitter.

«США планируют предоставить Украине новый пакет военной помощи в ближайшие дни и недели. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби», — пишет он.

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Кирби добавил, что новая помощь может включать дополнительные установки реактивных систем залпового огня HIMARS.

https://twitter.com/komadovsky/status/1610706317760692224

Ранее глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что украинские силы ожидают поставок американских боевых машин пехоты Bradley, которые могут значительно повысить боеспособность ВСУ.

https://www.youtube.com/embed/K-iaMIo3J6M
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   США Российская агрессия Джон Кирби

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