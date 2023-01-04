CША готовят новый пакет военной помощи, который может включать дополнительные HIMARS — Кирби 4 января, 22:01 Джон Кирби (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

США готовят новый пакет военной помощи для Украины, заявил представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

Об этом сообщает корреспондент Голоса Америки Михаил Комадовский в Twitter.

«США планируют предоставить Украине новый пакет военной помощи в ближайшие дни и недели. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби», — пишет он.

Видео дня

Кирби добавил, что новая помощь может включать дополнительные установки реактивных систем залпового огня HIMARS.

Ранее глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что украинские силы ожидают поставок американских боевых машин пехоты Bradley, которые могут значительно повысить боеспособность ВСУ.