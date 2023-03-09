Следующие несколько месяцев войны будут решающими — глава ЦРУ 9 марта, 21:22 Уильям Бернс (Фото:REUTERS/Ken Cedeno)

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что следующие несколько месяцев будут решающими в войне России против Украины.

Об этом пишет корреспондентка News Nation Кейли Майер в Twitter.

«Следующие несколько месяцев будут решающими на поле боя в Украине», — говорит Бернс.

Он подчеркнул, что важно, чтобы США предоставили всю возможную поддержку Украине. Также, по его словам, оккупанты могут постепенно продвигаться на фронте, но не достигнут значительных успехов за год.

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«Российские вооруженные силы способны добиваться постепенных успехов — но по нашей коллективной оценке — они вряд ли смогут добиться значительных стратегических прорывов или поддерживать их до конца этого года», — отметил он.

По словам Бернса, российский диктатор Владимир Путин планирует измотать западных сторонников Украины и «выбрал долгосрочный путь».

Главный советник главнокомандующего ВСУ генерал Виктор Назаров считает, что война может продолжаться еще не менее года. В то же время, руководитель ГУР Кирилл Буданов 23 февраля заявил, что мы приближаемся к концу войны, и Россия будет вынуждена вывести свои войска из Украины.

Ранее в разведке США заявил, что после значительных неудач и больших потерь на фронте Россия не сможет оккупировать гораздо больше украинских территорий в 2023 году.