Путин может быть опасным и безрассудным из-за российских провалов — глава ЦРУ 4 октября, 16:54 По словам Бернса, растущие проблемы России оставили Путину меньше вариантов, что делает его потенциально более опасным (Фото:Sputnik/Grigory Sysoyev/Pool)

Глава ЦРУ Билл Бернс считает, что российский диктатор Владимир Путин может быть «довольно опасным и безрассудным» из-за растущих проблем России в Украине и в мире.

Об этом сообщает CNN.

По мнению главу ЦРУ, Путин может быть обеспокоен не только тем, что происходит на поле боя в Украине, но и тем, что происходит в России и в мире. Он напомнил, что несмотря на февральское обещание Китая о «безграничной дружбе», Пекин отказался предложить военную поддержку, о которой просил Путин, и «сдерживал свой энтузиазм в отношении ведения Россией войны».

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По словам Бернса, растущие проблемы России оставили Путину меньше вариантов, что делает его потенциально более опасным.

«Путин, загнанный в угол, Путин, который чувствует себя спиной к стене, может быть довольно опасным и безрассудным», — сказал Бернс.

Ранее СМИ сообщали, что Путин собирается продемонстрировать свою готовность применить оружие массового уничтожения, проведя ядерное испытание на границах Украины. По мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерный удар.