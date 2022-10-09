ЦРУ провело переговоры с Талибаном в Катаре — CNN 9 октября, 07:24 Вероятно, США пригрозили талибам (Фото:22 января / Afghan Taliban / AFP)

Высокопоставленные представители администрации США провели в субботу, 8 октября, встречу с Талибаном в Дохе. Это первый личный контакт между США и талибами после ликвидации главаря террористической организации Аль-Каида Аймана аз-Завахири.

Об этом сообщает CNN.



В американскую делегацию, в частности, вошли заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн и спецпредставитель по Афганистану Томас Уэст. Движение Талибан представлял глава разведывательного управления мулла Абдул Хак Васик.

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Телеканал отмечает, что это первый личный контакт между США и талибами после ликвидации в конце августа в Кабуле главаря террористической организации Аль-Каида Аймана аз-Завахири.

По мнению бывшего заместителя главы Национальной разведки США Бета Саннера, Коэн, вероятно, заявил талибам на встрече, что американская сторона нанесет еще больше ударов, если обнаружит поддержку Аль-Каидой в Афганистане операций, угрожающих США и их союзникам.