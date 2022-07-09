Благодаря ЦРУ мир узнал о планах Путина напасть на Украину — Байден 9 июля, 05:11 Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

ЦРУ предупредило мир о планах российского диктатора Владимира Путина по вторжению в Украину. Эта организация является основой национальной безопасности США.

Об этом заявил американский президент США Джо Байден, пишет AP.



«Благодаря невероятной работе наших специалистов по разведке, мы смогли сообщить миру, что Владимир Путин планировал в Украине», — заявил Байден.

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Он поблагодарил ЦРУ за работу в Украине и назвал американских разведчиков лучшими в мире во время визита в агентство в рамках празднования 75-летия со дня основания организации.

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