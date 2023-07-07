Работает не только с перебежчиками из РФ. Какую роль ЦРУ играет в войне против России — интервью NV с генерал-майором запаса СБУ Ягуном 7 июля, 20:25 NV Премиум В американской разведке призывают россиян связаться с ЦРУ и рассказать правду (Фото:CIA/Facebook)

ЦРУ способствует Украине в войне с РФ, однако количество агентов в стране ограничено и они имеют строгие рамки. Об этом после трехмесячного исследования недавно написало издание Newsweek.

Radio NV решило расспросить у генерал-майора запаса СБУ, бывшего заместителя главы СБУ Виктора Ягуна, чем могут на самом деле американские спецслужбы помогать Украине, в том числе и на территории России или других стран.

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— Начнем с заявления уже бывшего директора ЦРУ Дэвида Петреуса, который считает, что Вашингтон должен усилить давление на Москву, у которой сейчас много и экономических, и военных проблем. Путин находится в очень сложной позиции, еще и учитывая попытку мятежа «вагнеровцев», а потому Штаты должны продолжать закручивать гайки. Насколько мнение спецслужб является влиятельным? Могут ли заявления бывшего директора ЦРУ повлиять на политические решения? Как это происходит во властных кабинетах? Там же должна быть какая-то определенная система?

— В Соединенных Штатах эта система отработана до автоматизма.

Информация доходит до руководства их государства. Аналитические документы формируются таким образом, что они выносят [маленький] логический вывод из образцов. Там нет чрезвычайно огромных документов. Они есть, но не докладываются непосредственно руководителю. Потому что понятно, что он читать их просто не будет. А этот вывод где-то на полстраницы всегда лежит у него в папке.

В чем единственная проблема? Откуда является выходцем тот или иной руководитель государства. Выходцы из спецслужб, из ЦРУ совсем иначе воспринимают эту информацию, потому что понимают, как трудно она добывалась и как ее потом реализовывать. Если люди — выходцы из Сената или государственного аппарата, они критически могут относиться. Но вместе с тем они никогда не откладывают эту информацию, они ее учитывают.

Думаю, что влияние спецслужб таково, что эта информация учитывается. Это безусловно.

— А можно как-то оценить возможности работы ЦРУ в России? Потому что раньше, более года назад, были скептические высказывания относительно качества этих анализов спецслужб, потому что Киеву давали 72 часа. Активно прорабатывались планы эвакуации президента Украины Зеленского. Они где-то, наверное, ошиблись. А это означает, что, возможно, у них не так много возможностей работать на территории Российской Федерации. Что вы можете об этом сказать?