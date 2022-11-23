ЦРУ «приглашает к сотрудничеству» агентов среди недовольных войной россиян — WSJ 23 ноября, 04:26 Глава ЦРУ Уильям Бернс (Фото:Tasos Katopodis/Pool via REUTERS)

В ЦРУ США заявили, что «открыты к сотрудничеству» с россиянами, недовольными войной в Украине. Вторжение стало провалом для российского президента Владимира Путина.

Об этом заявил заместитель директора ЦРУ по операциям Дэвид Марлоу, пишет The Wall Street Journal.



Во время выступления он заявил, что война в Украине стала провалом для российского президента Владимира Путина в то же время для западных разведывательных агентств .«открываются новые возможности». Так, до этого экс-офицеры ЦРУ уже размышляли на тему того, что сейчас благоприятное время для вербовки агентов среди недовольных российских военных, олигархов, состояние которых уменьшилось из-за санкций, сбежавших из страны бизнесменов и других лиц.

Видео дня

«Путин был в своем лучшем моменте за день до вторжения, когда у него еще была возможность принуждать Украину, влиять на НАТО и демонстрировать, что Россия – сильное государство. Он упустил все это. Мы ищем по всему миру россиян, каким это ( война в Украине – ред.) так же отвратительно, как и нам. Потому что мы открыты к сотрудничеству», — заявил Марлоу.