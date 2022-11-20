Франция передала Украине зенитные системы Crotale, которые могут сбивать крылатые ракеты 20 ноября, 15:00 Франция передала Украине зенитные системы Crotale (Фото:defense.gouv.fr)

Франция передала Украине две ракетные батареи Crotale для противовоздушной обороны, а также две реактивные системы залпового огня (РСЗО) для наземных ударов.

Об этом сообщает французский телеканал BFMTV со ссылкой на интервью министра обороны Себастьена Лекорню газете Le Journal du Dimanche.

Также «на рассмотрении» находится запрос Киева на радиолокационные станции, сообщил министр.

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Предоставить системы ПВО Украине пообещал в октябре президент Франции Эммануэль Макрон. Тогда обозреватель BFMTV предполагал, что Украине предоставят 3−4 системы Crotale.

Как пишет Defence Express, Crotale (Кроталь, «гремучая змея» по-французски) — это ЗРК малой дальности действия разработки конца XX века, принадлежащая к армейским средствам ПВО. Ее можно использовать как в прифронтовой зоне для уничтожения самолетов и вертолетов противника, так и для защиты объектов в тылу для уничтожения крылатых ракет.

Комплекс имеет «морские корни» и серийно устанавливается на фрегаты типа La Fayette, а в сухопутной версии — на самодвижущемся шасси или на прицепной платформе.



Комплекс обеспечивает пуск до восьми ракет VT-1 с радиокомандной системой наведения. Они обеспечивают перехват целей скоростью до 1800 км/ч. Одновременно ЗРК может обстреливать четыре цели, а время реакции комплекса составляет всего пять секунд благодаря цифровизации.

По словам французского министра обороны, его страна уже предоставила Украине военную помощь более чем на 550 миллионов евро, что включает 18 САУ Caesar, ракеты Milan и Mistral, около 60 бронемашин VAB, противотанковые мины HDP-2A2, средства защиты на случай ядерной, биологической или химической атаки и приборы ночного видения.



Франция также присоединится к работе центра обслуживания военной техники для Украины в Словакии. Там будут заниматься обслуживанием гаубиц PzH 2000, САУ Caesar, танков Gepard и бронемашин Dingo.

Кроме того, французский парламент проголосовал за фонд поддержки для Украины в 200 миллионов евро.

Париж также обещал присоединиться к тренировкам украинских военных.

«Наша задача — для начала — обучить две тысячи человек из 15 тысяч, что предложено Евросоюзом. 400 украинских военных уже прошли обучение, в том числе на технике, которую мы поставляем», — рассказал министр обороны Франции.

«Все, что мы обещаем, мы выполняем», — подчеркнул Лекорню.