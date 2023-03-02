Спецслужбы США допускают, что пандемия COVID-19 произошла из-за утечки из лаборатории в Ухане — Блинкен 2 марта, 20:54 Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Amit Dave)

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что по данным американский спецслужб, пандемия COVID-19 могла возникнуть из-за утечки из лаборатории в китайском городе Ухань.

В интервью India Today госсекретарь заявил, что президент США Джо Байден попросил спецслужбы сосредоточить свои ресурсы на исследовании происхождения вируса и «докопаться до сути».

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«Некоторые из наших спецслужб считают, что это произошло из-за утечки из лаборатории в Ухане. Некоторые считают, что это началось с рынка животных. Но ни одно из агентств не могло сказать окончательно. Мы не знаем. Вероятность того, что он возник в лаборатории, вполне реальна и возможна», — сказал Блинкен.

Госсекретарь добавил, что США имеют опасения по поводу разработки биологического оружия во всем мире.

1 марта директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что США считают причиной пандемии COVID-19 утечку из лаборатории в китайском Ухане. Это первое подобное публичное заявление Рэя о лабораторном происхождении коронавируса.

Позже Китай опроверг заявление директора ФБР. Представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что участие представителей разведки США в этом вопросе является достаточным доказательством «политизации отслеживания происхождения».