03 июля 2018, вторник

CNN узнал о тактике Трампа на будущих переговорах с Путиным

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Дональд Трамп и Владимир Путин

Дональд Трамп и Владимир Путин

Президент США Дональд Трамп запланировал переговоры с лидером России Владимиром Путиным в Хельсинки в формате тет-а-тет, сообщает CNN.

По данным источника телеканала, Трамп запланировал встречу с Путиным один на один перед переговорами в расширенном формате. Во время этой встречи в зале будут находится помимо лидеров лишь переводчики.

CNN напомнил, что  подобную тактику Трамп избрал на переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которые состоялись в июне в Сингапуре.

Отметим, что во время первой встречи Трампа и Путина на саммите G20 в Гамбурге президента США сопровождал тогдашний госсекретарь Рекс Тиллерсон вместе с переводчиком.  

Встреча президентов РФ и США состоится в столице Финляндии Хельсинки, 16 июля.  Во время переговоров лидеры обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений, в частности, ситуацию в Украине.

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