CNN: Глава Китая Си Цзиньпин собрался посетить КНДР

Глава Китая Си Цзиньпин в скором времени намерен посетить столицу КНДР Пхеньян, сообщает CNN со ссылкой на чиновника, знакомого с ситуацией.

Этот визит станет первым официальным визитом китайского лидера в Северную Корею.

Источник телеканала не назвал точную дату визита, но отметил, что он состоится скоро, возможно, после запланированной встречи главы КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

Чиновник также рассказал, что Россия запросила личную встречу с Ким Чен Ыном, однако КНДР на это пока никак не отреагировала.

Встреча Трампа и Ким Чен Ына может состояться в конце мая или в июне.

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Напомним, с 25 по 28 марта северокорейский лидер Ким Чен Ын находился с неофициальным визитом в Пекине и встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.

Отмечается, что Ким Чен Ын заявил, что КНДР последовательно придерживается стремления к денуклеаризации. Он отметил, что ситуация на Корейском полуострове улучшается благодаря инициативе КНДР по снижению напряженности.

Кроме того, во время визита Ким Чен Ын предложил китайскому лидеру посетить КНДР. Отмечается, что Си Цзиньпин принял это приглашение.