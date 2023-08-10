В РФ запретили деятельность расследователей CIT, они предупреждали о российском вторжении в Украину 10 августа, 12:13 Генпрокуратура РФ признала деятельность CIT «нежелательной» (Фото:Генпрокуратура РФ/Telegram)

Генпрокуратура РФ признала «нежелательной» деятельность группы расследователей Conflict Intelligence Team (CIT), которые предупреждали о российским вторжении в Украину еще в 2021 году.

В сообщении ведомства страны-агрессора РФ расследователей называют «псевдожурналистами», собирающими информацию об оккупационной армии РФ и военных.

Признание организации нежелательной означает запрет ее работы на территории РФ, а также запрет на распространение материалов CIT и сотрудничество с расследователями. Также могут блокироваться сайты запрещенных организаций.

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CIT — это группа независимых расследователей и электронная платформа, возникшая в 2014 году в среде российской оппозиции. Она занимается расследованием событий, происходящих на фоне вооруженных конфликтов.

С 2021 года расследователи CIT отслеживали скопления российских войск на границе с Украиной. Группа также подтверждала сведения западных разведок о планах Кремля.

В марте 2022 года команда покинула Россию, чтобы иметь возможность продолжать работу.

Основатель CIT Руслан Левиев (Карпук) заочно арестован судом в Москве по уголовному делу о распространении фейков о российской армии. Cейчас он находится в США.