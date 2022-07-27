ЧВК Вагнера удалось осуществить тактическое наступление в районе Углегорской ТЭС — Минобороны Британии

27 июля, 11:11
ЧВК Вагнера удалось осуществить тактическое наступление в районе Углегорской ТЭС (Фото:Радио Свобода)

ЧВК Вагнера удалось осуществить тактическое наступление в районе Углегорской ТЭС (Фото:Радио Свобода)

По информации Министерства обороны Великобритании, ЧВК Вагнера удалось осуществить тактическое наступление в районе Углегорской ТЭС и соседнего поселка Новолуганское.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что некоторые украинские силы, вероятно, уже выведены из этого района.

В британском Минобороны также отметили, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в настоящее время совершает поездки в Египет, Эфиопию, Уганду и Республику Конго.

Видео дня
https://twitter.com/DefenceHQ/status/1552178421832323072

«Россия, скорее всего, попытается использовать эти визиты, чтобы обвинить Запад в международном продовольственном кризисе и заручиться поддержкой африканских государств, которые сохраняли нейтралитет в отношении российского вторжения в Украину», — говорится в сообщении.

С 2014 года Россия предприняла значительные усилия для обеспечения влияния в Африке, причем ЧВК Вагнера часто использовалась как один из ее любимых инструментов влияния в регионе.

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«Россия, вероятно, в первую очередь взаимодействует с Африкой, потому что считает, что это укрепит идентичность „великой державы“, к которой Россия стремится. Ее второстепенные цели, вероятно, заключаются в том, чтобы обеспечить товарные концессии и убедить африканские государства голосовать в соответствии с интересами России на международных форумах», — добавили в ведомстве.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Великобритания Углегорская ТЭС Частная военная компания Вагнера ЧВК Война России против Украины

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