Гражданка Чехии установила возле своего дома флаг ЧВК Вагнера, полиция начала проверку 28 мая, 13:38 Жительница одного из чешских городов установила флаг ЧВК Вагнера на своем участке (Фото:Lucie Brichtova/Facebook)

В Чехии сторонница «русского мира» установила во дворе своего частного дома флаг ЧВК Вагнера, наемники которой воюют против Украины в составе оккупационных войск РФ.

Как сообщает Czech Radio, флаги разместила гражданка Чехии Люция Брихтова.

На своей странице в Facebook она показала фото.

При этом из публикаций, которыми делится женщина, понятно, что она является сторонницей «русского мира» и несуществующего образования «новороссия».

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Фото: Скриншот Facebook Lucie Brichtova

Полиция уже начала проверку этого инцидента.

«Полиция знакома с этим случаем. Ведется проверка. В настоящее время, впрочем, комментарии преждевременны», — сказал представитель чешской полиции Давид Чалоупка.

Наемники Вагнера воюют в Украине с 2014 года, а также принимают участие в боевых действиях против украинской армии с начала полномасштабного вторжения РФ.

Российский олигарх Евгений Пригожин, близкий к диктатору Владимиру Путину, признал, что создал ЧВК Вагнера в 2014 году для войны против Украины.

По данным США, Пригожин тратит более 100 миллионов долларов в месяц на финансирование операций ЧВК Вагнер в Украине.

Также были данные о том, что РФ перебрасывала наемников ЧВК Вагнера в Сирию, Мали и ЦАР.

Вербовщики отбирают заключенных, отбывающих наказание по таким статьям как убийство, тяжкие телесные повреждения, ограбление и разбой.

С начала текущего года многие наемники ЧВК Вагнера были уничтожены в боях за Бахмут.

ЧВК Вагнера находится под санкциями США, Великобритании, Канады и ЕС.