Польша оправит на границу с Беларусью 10 тысяч военных — Блащак 10 августа, 11:27 Польша усилит границу с Беларусью на фоне прибытия наемников ЧВК Вагнера в страну (Фото:Ministerstwo Obrony Narodowej/Twitter)

Польша отправит на границу с Беларусью 10 тысяч своих военнослужащих на фоне прибытия наемников ЧВК Вагнера в страну.

Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

«Будет около 10 тысяч солдат — 4000 военных будут военнослужащими, непосредственно участвующими в операции, которая касается поддержки Пограничной службы на границе, еще 6000 человек будут находиться в резерве», — пояснил он.

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Блащак добавил, что это будут военные, которые «будут повышать квалификацию там, в гарнизонах, воссозданных на востоке страны».

После неудачной попытки мятежа в РФ часть наемников ЧВК Вагнер оказались в Беларуси по договоренности с самопровозглашенным президентов Беларуси Александром Лукашенко.

23 июля во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным Лукашенко заявил, что вагнеровцы его «напрягают», потому что якобы хотят атаковать Польшу. Но потом сказал, что пошутил.

29 июля премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что более ста наемников ЧВК Вагнера выдвинулись в сторону Сувалкского коридора возле беларусского города Гродно.

Инфографика: NV

Такие действия он назвал «опасной ситуацией» и «шагом к дальнейшему гибридному нападению на Польшу».

Премьер-министр предположил, что наемники ЧВК Вагнера будут маскироваться под белорусских пограничников и помогать нелегальным мигрантам проникать на территорию Польши. Кроме того, Моравецкий предположил, что наемники могут начать проникать на польскую территорию под видом нелегальных мигрантов, что создаст «дополнительные риски».

7 августа Беларусь начала военные учения на границе Польши и Литвы. Страны готовятся укреплять границы с Беларусью. Также было принято решение о закрытии части пунктов пропуска.



