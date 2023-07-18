Первая колонна боевиков ЧВК Вагнер прибыла в Беларусь, по меньшей мере две еще в пути — CNN 18 июля, 10:17 ЧВК Вагнер (Фото:wargonzo/Telegram)

Первая колонна войск ЧВК Вагнер прибыла на заброшенную военную базу в Беларуси, по меньшей мере две еще движутся в ее сторону, сообщает CNN, проанализировав спутниковые изображения и видео в соцсетях.

CNN анализируя спутниковые снимки от Planet Labs сообщает, что первая колонна прибыла на белорусскую базу в понедельник утром, она простиралась от самой базы до съезда с шоссе.

Видео дня

Менее чем через час спутниковый снимок, обнародованный Airbus, показал всю колонну, которая уже расположилась на базе.

CNN удалось подтвердить, что техника, которая сейчас находится в Беларуси, принадлежит войскам ЧВК Вагнер, поскольку транспортные средства на спутниковых снимках Airbus совпадают с теми, что на видео, опубликованных в социальных сетях.

Колонна, которую можно увидеть на видео, включает несколько единиц сельхозтехники, грузовики, большие платформы с бульдозерами и самосвалами, а также пассажирские микроавтобусы и десятки других общественных и гражданских грузовиков и легковых автомобилей. В общем, CNN обнаружила 115 новых транспортных средств на базе, которых не было на предыдущих спутниковых снимках.

По данным агентства, в понедельник, 17 июля, было замечено движение в направлениях базы еще двух колонн войск ЧВК Вагнер.

Анализ видео, которые предварительно были идентифицированы и геолоцированы CNN, показал, что колонны с техникой под флагами ЧВК Вагнер, остановились в двух местах вдоль большой российской трассы, ведущей на запад в сторону Беларуси.

По подсчетам CNN, одна колонна содержит по меньшей мере 109 транспортных средств, другая — 96. Обе включают десятки гражданских автомобилей и грузовиков, а также микроавтобусы, автобусы, крупную сельхозтехнику, резервуарные транспортные средства и прицепы, а также крупные военные автомобили.

Сообщается, что местонахождение главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина до сих пор остается неизвестным.

Ранее мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщала, что в направлении Осиповичей и лагеря в деревне Цель по трассе М5 от Бобруйска движется еще одна большая колонна наемников ЧВК Вагнер.

Тогда по уточненным данным сообщалось, что это по меньшей мере третья колонна с боевиками, которая прибыла в Беларусь с 11 июля.

17 июля NYT обнародовала снимки американской компании Maxar Technologies, на которых видно, что в Осиповичи прибыли более десятка транспортных средств.

По сообщению газеты, фото не доказывают окончательно, что вагнеровцы уже в лагере, но подтверждают заявления о том, что некоторые подразделения уже добрались до Беларуси.

14 июля Минобороны Беларуси сообщило, что наемники ЧВК Вагнер прибыли в полевой лагерь возле города Осиповичи в Могилевской области РБ, чтобы обучать белорусские войска в качестве инструкторов.

15 июля Беларускі Гаюн сообщил, что в Беларуси замечена большая колонна легковых и грузовых автомобилей на номерах так называемых «ДНР» и «ЛНР». Ряд факторов указывал на то, что это техника ЧВК Вагнер.

ЧВК Вагнер в Беларуси — что известно

24 июня «вагнеровцы» во главе с Пригожиным прекратили вооруженный мятеж после переговоров главаря с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Российский диктатор Владимир Путин тогда дал вагнеровцам три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь.

Через несколько дней после этого появились сообщения, что в Беларуси начали возводить лагеря для размещения вагнеровцев, а вскоре появились и спутниковые снимки предполагаемого полевого лагеря ЧВК. Лукашенко же говорил, что в Беларуси не строят лагеря для вагнеровцев, но при необходимости «помогут с размещением».

В ГПСУ заявляли, что Беларусь может разместить на своей территории около 8 тысяч наемников ЧВК Вагнер. Однако, отметили в украинской разведке, пока рано говорить о переброске вагнеровцев в Беларусь.

Впоследствии появилась информация, что «вагнеровцы» в Беларуси будут обучать белорусов вести бои. Об этом говорил, в частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг, а 12 июля переговоры по обучению белорусских спецназовцев подтвердили в МВД Беларуси.

В то же время 14 июля в ГПСУ сообщили, что РФ вывела почти всех военных из Беларуси.

