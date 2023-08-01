Беларускі Гаюн нашел еще одну локацию для размещения вагнеровцев, наемники используют военные склады 1 августа, 12:56 Вагнеровцы могут размещаться на территории старых военных складов под Осиповичами (Фото:Беларускі Гаюн/Telegram)

Мониторинговая группа Беларускі Гаюн обнаружила еще одну локацию под Осиповичами в Беларуси, где размещаются наемники ЧВК Вагнера.

По данным группы, с середины июля вагнеровцы начали использовать старые военные склады на территории бывшего военного городка № 28 Поплавы.

Активность на территории бывшего военного городка была замечена после начала прибытия крупных организованных колонн вагнеровцев в палаточный лагерь в населенном пункте Цель.

Видео дня

Беларускі Гаюн сообщает, что на новой локации есть 15 зданий, из которых десять — это военные склады площадью до 1070 кв. м. Также там есть старое хранилище техники и несколько караульных помещений.

«По нашим данным, склады начали использовать примерно 18 июля, что подтверждают и спутниковые снимки. Сравнивая снимки от 17 и 24 июля, видно, что с разницей в семь дней на территории бывшего военного городка появилось минимум шесть зон с видимыми изменениями. Можно рассмотреть, что на 24 июля уже были разъезжены некоторые подъезды к ангарам», — говорится в сообщении.

Расстояние от палаточного лагеря до складов занимает около 30 минут на машине.

Вагнеровцы в Беларуси — что известно

24 июня «вагнеровци» во главе с главарем Евгением Пригожиным прекратили свой однодневный бунт после переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Российский диктатор Владимир Путин тогда дал вагнеровцам три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь.

Через несколько дней после этого появились сообщения, что в Беларуси начали возводить лагеря для размещения вагнеровцев, а вскоре появились и спутниковые снимки вероятного полевого лагеря ЧВК. Лукашенко же говорил, что в Беларуси не строят лагеря для вагнеровцев, но при необходимости «помогут с размещением».

В ГПСУ заявляли, что Беларусь может разместить на своей территории около 8 тысяч наемников ЧВК Вагнер. Однако, отметили в украинской разведке, пока рано говорить о переброске вагнеровцев в Беларусь.

Впоследствии появилась информация, что «вагнеровци» в Беларуси будут обучать белорусов вести бои. Об этом говорил, в частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг, а 12 июля переговоры по обучению белорусских спецназовцев подтвердили в МВД Беларуси.

В то же время 14 июля в ГПСУ сообщили, что РФ вывела почти всех военных из Беларуси.

25 июля мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что бойцы ЧВК Вагнера привезли в Беларусь бронеавтомобили.

