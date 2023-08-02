Наемники ЧВК Вагнера оборудуют укрепления на полигоне в Беларуси — спутниковые снимки 2 августа, 14:14 Укрепления вагнеровцев на полигоне под Осиповичами в Беларуси (Фото:Радио Свобода)

Наемники ЧВК Вагнера начали строительные работы на полигоне под Осиповичами в Беларуси, они оборудуют укрепления.

Как сообщила белорусская служба Радио Свобода, объект расположен в 15 км от лагеря вагнеровцев в селе Цель — на полигоне Репище.

На спутниковых снимках, которые есть в распоряжении редакции, видно строительство многочисленных укреплений, вероятно, землянок.

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Возле них можно увидеть объекты, похожие на легковые автомобили и светло-серые микроавтобусы УАЗ, работают бульдозеры.

Фото: Радио Свобода

Фото: Радио Свобода

Журналисты издания ответили, что недавно в одном из телеграмм-каналов, связанных с наемниками Вагнера, появилось видео, на котором показано строительство укрепленного лесного лагеря.

Землянки там оборудованы небольшими печами, поэтому лагерь может быть пригоден для проживания в холодное время года.

Вагнеровцы в Беларуси — что известно

24 июня «вагнеровци» во главе с главарем Евгением Пригожиным прекратили свой однодневный бунт после переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Российский диктатор Владимир Путин тогда дал вагнеровцам три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь.

Через несколько дней после этого появились сообщения, что в Беларуси начали возводить лагеря для размещения вагнеровцев, а вскоре появились и спутниковые снимки вероятного полевого лагеря ЧВК. Лукашенко же говорил, что в Беларуси не строят лагеря для вагнеровцев, но при необходимости «помогут с размещением».

В ГПСУ заявляли, что Беларусь может разместить на своей территории около 8 тысяч наемников ЧВК Вагнер. Однако, отметили в украинской разведке, пока рано говорить о переброске вагнеровцев в Беларусь.

Впоследствии появилась информация, что «вагнеровци» в Беларуси будут обучать белорусов вести бои. Об этом говорил, в частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг, а 12 июля переговоры по обучению белорусских спецназовцев подтвердили в МВД Беларуси.

В то же время 14 июля в ГПСУ сообщили, что РФ вывела почти всех военных из Беларуси.

25 июля мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что бойцы ЧВК Вагнера привезли в Беларусь бронеавтомобили.