Беларусь начала военные учения у границ Польши и Литвы 7 августа, 15:27 Беларусь начала военные учения на фоне выдвижения вагнеровцев в район Сувалкского коридора (Фото:Минобороны Беларуси)

В подельник, 7 августа, Беларусь начала командно-штабные учения 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады на границе Польши и Литвы на фоне напряженности в регионе из-за прибытия в страну наемников ЧВК Вагнера.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны Беларуси, учения проходит на полигоне Гожский и участках местности в Гродненской области.

Во время маневров белорусские военные должны отработать вопросы управления подразделениями в ходе ведения боевых действий.

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Во время подготовки к учениям военные Беларуси использовали беспилотники, а также проверяли взаимодействие танковых и мотострелковых подразделений с подразделениями других родов войск.

Там также хотят отработать эвакуацию «раненых».

Сувалкский коридор и вагнеровцы: что известно

После неудачной попытки мятежа в РФ часть наемников ЧВК Вагнер оказались в Беларуси по договоренности с белорусским диктатором Александром Лукашенко.



23 июля во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным Лукашенко заявил, что вагнеровцы его «напрягают», потому что якобы хотят атаковать Польшу. Но потом сказал, что пошутил.

29 июля премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что более ста наемников ЧВК Вагнера выдвинулись в сторону Сувалкского коридора возле беларусского города Гродно.



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Такие действия он назвал «опасной ситуацией» и «шагом к дальнейшему гибридному нападению на Польшу».

Премьер-министр предположил, что наемники ЧВК Вагнера будут маскироваться под белорусских пограничников и помогать нелегальным мигрантам проникать на территорию Польши. Кроме того, Моравецкий предположил, что наемники могут начать проникать на польскую территорию под видом нелегальных мигрантов, что создаст «дополнительные риски».