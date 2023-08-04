Литва решила закрыть два пункта пропуска на границе с Беларусью 4 августа, 14:50 Литва может закрыть два пункта пропуска на границе с Беларусью из шести (Фото:Радио Свобода)

Литва планирует закрыть два пункта пропуска на границе с Беларусью на фоне прибытия в страну наемников ЧВК Вагнера.

Об этом сообщил замминистра внутренних дел Литвы Арнольдос Абрамавичюс, пишет BNS.

«В ближайшее время будет принято решение о закрытии двух пунктов пропуска. Если сегодня в Польше практически один пункт пропуска, у нас их шесть. Одной из мер пресечения было бы сокращение с шести пунктов пропуска до четырех», — отметил он.

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По словам представителя МВД Литвы, решение об этом должно принять правительство.

Глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Лауринас Кащунас добавил, что в условиях присутствия вагнеровцев в Беларуси закрытие отдельных пунктов литовской границы является лишь вопросом времени.

Он также подчеркнул, что в случае обострения ситуации депутаты примут постановление о полном закрытии границы.

Сувалкский коридор и вагнеровцы: что известно

После неудачной попытки мятежа в РФ часть наемников ЧВК Вагнер оказались в Беларуси по договоренности с белорусским диктатором Александром Лукашенко.



23 июля во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным Лукашенко заявил, что вагнеровцы его «напрягают», потому что якобы хотят атаковать Польшу. Но потом сказал, что пошутил.

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29 июля премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что более ста наемников ЧВК Вагнера выдвинулись в сторону Сувалкского коридора возле беларусского города Гродно.



Такие действия он назвал «опасной ситуацией» и «шагом к дальнейшему гибридному нападению на Польшу».

Премьер-министр предположил, что наемники ЧВК Вагнера будут маскироваться под белорусских пограничников и помогать нелегальным мигрантам проникать на территорию Польши. Кроме того, Моравецкий предположил, что наемники могут начать проникать на польскую территорию под видом нелегальных мигрантов, что создаст «дополнительные риски».