Литва решила закрыть два пункта пропуска на границе с Беларусью
Литва может закрыть два пункта пропуска на границе с Беларусью из шести (Фото:Радио Свобода)
Литва планирует закрыть два пункта пропуска на границе с Беларусью на фоне прибытия в страну наемников ЧВК Вагнера.
Об этом сообщил замминистра внутренних дел Литвы Арнольдос Абрамавичюс, пишет BNS.
«В ближайшее время будет принято решение о закрытии двух пунктов пропуска. Если сегодня в Польше практически один пункт пропуска, у нас их шесть. Одной из мер пресечения было бы сокращение с шести пунктов пропуска до четырех», — отметил он.
По словам представителя МВД Литвы, решение об этом должно принять правительство.
Глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Лауринас Кащунас добавил, что в условиях присутствия вагнеровцев в Беларуси закрытие отдельных пунктов литовской границы является лишь вопросом времени.
Он также подчеркнул, что в случае обострения ситуации депутаты примут постановление о полном закрытии границы.
Сувалкский коридор и вагнеровцы: что известно
После неудачной попытки мятежа в РФ часть наемников ЧВК Вагнер оказались в Беларуси по договоренности с белорусским диктатором Александром Лукашенко.
23 июля во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным Лукашенко заявил, что вагнеровцы его «напрягают», потому что якобы хотят атаковать Польшу. Но потом сказал, что пошутил.
29 июля премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что более ста наемников ЧВК Вагнера выдвинулись в сторону Сувалкского коридора возле беларусского города Гродно.
Такие действия он назвал «опасной ситуацией» и «шагом к дальнейшему гибридному нападению на Польшу».
Премьер-министр предположил, что наемники ЧВК Вагнера будут маскироваться под белорусских пограничников и помогать нелегальным мигрантам проникать на территорию Польши. Кроме того, Моравецкий предположил, что наемники могут начать проникать на польскую территорию под видом нелегальных мигрантов, что создаст «дополнительные риски».