В Госпогранслужбе объяснили, как РФ может использовать вагнеровцев в Беларуси 24 июля, 13:55 Наемники ЧВК Вагнера на совместных учениях с военными Беларуси (Фото:Минобороны Беларуси/Telegram)

Наемников ЧВК Вагнера, которые прибыли в Беларусь, могут привлечь к подготовке подразделений армий двух стран и к дестабилизации ситуации на границе с Украиной.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире Радио Свобода.

Он также не исключил, что вагнеровцы могут присоединиться к дестабилизации ситуации не только на границе Украины с Беларусью, но и на границе со странами Евросоюза.

Видео дня

«Они могут привлекаться к подготовке белорусских подразделений армии Беларуси, в дальнейшем могут привлекаться и к подготовке военнослужащих подразделений армии России, ведь Беларусь предоставляет свои полигоны и свою территорию для обучения таких подразделений», — отметил Демченко.

Представитель ГПСУ также заявил, что ведомство на данный момент не фиксирует наличие подразделений армии РФ на территории Белоруссии. В рамках последней ротации Россия вывела эти подразделения, новых пока не появилось.

Вагнеровцы в Беларуси: что известно

24 июня вагнеровцы во главе с Евгением Пригожиным прекратили свой однодневный бунт после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Российский диктатор Владимир Путин тогда дал вагнеровцам три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь.

Через несколько дней после этого появились сообщения, что в Беларуси начали возводить лагеря для размещения вагнеровцев, а вскоре появились и спутниковые снимки вероятного полевого лагеря ЧВК.

Лукашенко же говорил, что в Беларуси не строят лагерей для вагнеровцев, но при необходимости «помогут с размещением».

6 июля наблюдатели Беларускі Гаюн сообщали о пребывании в стране около 200 наемников, а уже 15 июля в Беларуси была замечена первая большая колонна ЧВК Вагнер.

За день до этого в минобороны Беларуси сообщили, что наемники ЧВК Вагнер прибыли в полевой лагерь возле города Осиповичи в Могилевской области РБ, чтобы тренировать белорусские войска в качестве инструкторов.

15 июля в Госпогранслужбе Украины подтвердили появление в Беларуси отдельных групп вагнеровцев. Там заявляли, что страна может разместить на своей территории около 8 тысяч российских наемников. В то же время в ГПСУ сообщили, что РФ вывела почти всех своих военных из Беларуси.

20 июля министерство обороны Беларуси заявило о совместных с боевиками Вагнера «учениях» у границы с Польшей.

В тот же день министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что его страна перебросила часть своих войск к восточной границе на фоне прибытия в Беларусь наемников ЧВК Вагнера.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна поддержит Польшу в случае атаки ЧВК Вагнера из Беларуси.