Генерал Наев: Вагнеровцев могут применить в приграничных районах Польши и Литвы, чтобы усложнить передачу оружия Украине 14 августа, 09:47 Сергей Наев (Фото:Командование Объединенных Сил ВС Украины)

Украина не исключает, что засланных в Беларусь боевиков российской частной военной компании Вагнера могут использовать на территории приграничных районов Польши и Литвы.

Об этом командующий Объединенных Сил ВСУ Сергей Наев заявил в интервью РБК-Украина.

По его словам, наиболее вероятным является то, что при содействии комитета государственной безопасности Беларуси и ФСБ РФ вагнеровцы будут искать слабо контролируемые участки границы, выводить из строя технические средства наблюдения и тому подобное.

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«В случае реализации указанного сценария противник может направлять свою деятельность на осложнение поставок Украине военной материально-технической помощи от стран-партнеров», — подчеркнул Наев.

Генерал заявил, что сейчас на территории Беларуси находятся до 6,5 тысяч боевиков Вагнера. По его оценкам, на данный момент они представляют опасность, но когда создадут диверсионно-разведывательные группы или наземную наступательную группировку, могут стать «реальной угрозой».

«Поэтому, мы не ожидаем, когда эта угроза образуется, мы делаем все, чтобы повысить наши оборонительные способности», — добавил Наев.

Сувалкский коридор и вагнеровцы: что известно

После неудачной попытки мятежа в России часть наемников ЧВК Вагнер оказались в Беларуси по договоренности с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко.

23 июля во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным Лукашенко заявил, что вагнеровцы его «напрягают», потому что якобы хотят атаковать Польшу. Но потом сказал, что пошутил.

29 июля премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что более ста боевиков отправились в сторону Сувалкского коридора возле белорусского города Гродно. Это территория, которая одновременно соединяет территорию Балтийских стран с Польшей и остальными странами НАТО, а также отделяет территорию российской Калининградской области и Беларуси.

Такие действия он назвал «опасной ситуацией» и «шагом к дальнейшему гибридному нападению на Польшу».

Премьер-министр предположил, что вагнеровцы будут маскироваться под белорусских пограничников и помогать нелегальным мигрантам проникать на территорию Польши. Также Моравецкий предположил, что наемники могут начать проникать на польскую территорию под видом нелегальных мигрантов, что создаст «дополнительные риски».