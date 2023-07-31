Пригожин заявил, что ЧВК Вагнера временно прекратила вербовку новых наемников и определяется со «следующими задачами» 31 июля, 11:38 Пригожин говорит, что вагнеровцы выполняют задачи в Африке и Беларуси (Фото:Alexander Ermochenko/File Photo/Reuters)

Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что его группа временно прекратила вербовку новых наемников, так как не испытывает «дефицита личного состава».

Об этом он сказал в своем заявлении 30 июля.

«В настоящий момент время открытия центров по набору пока не определено. Для того, чтобы не было секретов и закулисных разговоров, я сообщаю — группа Вагнера продолжает свою деятельность в Африке, а также в подготовительных центрах в Беларуси. Пока мы не испытываем дефицита в личном составе, мы не планируем осуществлять новый набор», — сказал он.

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Пригожин добавил, что ЧВК Вагнера определяется со следующими задачами, «контур которых все более и более отчётливо прорисовывается».

По его словам, эти задачи «будут совершаться во имя величия России».

Вагнеровцы в Беларуси — что известно

24 июня «вагнеровци» во главе с главарем Евгением Пригожиным прекратили свой однодневный бунт после переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Российский диктатор Владимир Путин тогда дал вагнеровцам три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь.

Через несколько дней после этого появились сообщения, что в Беларуси начали возводить лагеря для размещения вагнеровцев, а вскоре появились и спутниковые снимки вероятного полевого лагеря ЧВК. Лукашенко же говорил, что в Беларуси не строят лагеря для вагнеровцев, но при необходимости «помогут с размещением».

В ГПСУ заявляли, что Беларусь может разместить на своей территории около 8 тысяч наемников ЧВК Вагнер. Однако, отметили в украинской разведке, пока рано говорить о переброске вагнеровцев в Беларусь.

Впоследствии появилась информация, что «вагнеровци» в Беларуси будут обучать белорусов вести бои. Об этом говорил, в частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг, а 12 июля переговоры по обучению белорусских спецназовцев подтвердили в МВД Беларуси.

В то же время 14 июля в ГПСУ сообщили, что РФ вывела почти всех военных из Беларуси. Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн в Telegram.

Во вторник, 25 июля, мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что бойцы ЧВК Вагнера привезли в Беларусь бронеавтомобили.