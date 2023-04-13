ЕС ввел санкции против ЧВК Вагнера и пропагандистов Пригожина

13 апреля, 16:50
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Центр «вагнеровцев» в Санкт-Петербурге (Фото:REUTERS/Igor Russak)

Центр «вагнеровцев» в Санкт-Петербурге (Фото:REUTERS/Igor Russak)

Евросоюз в четверг, 13 апреля, ввел санкции против кремлевской ЧВК Вагнера.

Как сообщается в Официальном журнале ЕС, боевики ЧВК Вагнера возглавили атаки на украинские города Соледар и Бахмут и активно участвуют в агрессивной войне России против Украины, поэтому несут ответственность за материальную поддержку действий, угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

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Также под санкции ЕС попала РИА ФАН. Она входит в состав российской медиагруппы Патриот, чьим попечительским советом руководит хозяин «вагнеровцев» Евгений Пригожин, поддерживает боевиков и распространяет кремлевскую пропаганду и ложь о полномасштабной войне, развязанной Россией.

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11 апреля санкции против компаний, связанных с Пригожиным, ввела Канада. ЧВК Вагнер также находится под санкциями США и Великобритании.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Евросоюз Российская агрессия Фейк Санкции против России Российская пропаганда Западные санкции Агрессия РФ Санкции ЕС Частная военная компания Вагнера ЧВК Евгений Пригожин Война России против Украины

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