Британская разведка рассказала о жестокой тактике ЧВК Вагнера под Бахмутом

19 декабря, 09:21
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Британская разведка рассмотрела тактику группы Вагнера под Бахмутом (Фото:Генштаб)

Британская разведка рассмотрела тактику группы Вагнера под Бахмутом (Фото:Генштаб)

По данным британской разведки, российская военная марионеточная группа Вагнера продолжает играть важную роль в затяжных боях в районе города Бахмут Донецкой области.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что в последние месяцы группа разработала наступательную тактику, чтобы использовать большое количество завербованных и плохо обученных осужденных.

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В разведке отметили, что отдельным бойцам, скорее всего, выдают смартфоны или планшеты с коммерческими спутниковыми снимками, где обозначены ось продвижения и цель атаки.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1604711619635945472

На уровне взвода и выше командиры, скорее всего, остаются в укрытии и отдают приказы по рации, получая информацию от небольших беспилотных летательных аппаратов.

Отдельные группы и подразделения получают приказ следовать по заранее намеченному маршруту, часто при огневой поддержке, реже — вместе с бронетехникой.

«Эта жестокая тактика направлена на то, чтобы сохранить редкие активы Вагнера в виде опытных командиров и бронетехники за счет более доступных заключенных-новобранцев, которых группа считает расходным материалом», — говорится в сводке.

Ранее пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что, держа оборону Бахмута, украинские военные могут достичь нескольких важных целей: россияне не могут выйти на оперативное пространство, не способны дальше проводить стратегически-наступательную операцию и несут ежедневные огромные потери.

https://www.youtube.com/watch?v=S8RQVIkglOE
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Великобритания Донецкая область Разведка Бахмут Частная военная компания Вагнера ЧВК

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