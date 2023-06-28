ЧВК Вагнера уже не будет существовать в нынешнем виде — Кулеба

28 июня, 06:11
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Дмитрий Кулеба (Фото:Tiksa Negeri/Reuters)

Дмитрий Кулеба (Фото:Tiksa Negeri/Reuters)

Российскую ЧВК Вагнера ожидает трансформация после попытки Евгения Пригожина устроить переворот в РФ. Она уже не будет существовать в своем нынешнем виде.

Так считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет CNN.

Чиновник высказался о последствиях незавершенного марша «повара Путина» на Москву со своими наемниками 23 июня, что закончился за пару сотен километров до Москві заключением договоренностей с Кремлем при посредничестве самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

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«Я думаю, что Вагнер не продолжит свое существование в нынешнем виде», сказал Кулеба журналистам.

При этом глава МИД добавил, что ему нет дела о дальнейшей судьбе российских наемников, принимающих активное участие в военной агрессии Кремля против Украины.

«Но мне все равно, что с ними будет, потому что, знаете ли, мы думаем о том, что происходит в Украине», — отметил Кулеба.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Война в Украине Дмитрий Кулеба Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин Вагнергейт вагнеровцы

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