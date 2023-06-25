«Внутреннее дело России». Китай впервые прокомментировал мятеж Пригожина и ЧВК Вагнера 25 июня, 19:18 Флаги России и Китая (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

Китай впервые прокомментировал мятеж Евгения Пригожина и его ЧВК Вагнера, заявив, что поддерживает «национальную стабильность» России.

«Это внутреннее дело России. Как дружественный сосед России и всеобъемлющий стратегический партнер по координации в новую эпоху, Китай поддерживает Россию в поддержании национальной стабильности и достижении развития и процветания», — говорится в комментарии представителя МИД Китая, опубликованном на сайте ведомства.

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Ранее бунт Пригожина прокомментировал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Блинкен назвал ситуацию, развивающуюся в России, «небывалой», заявив, что больше всего поражает то, что это внутренний конфликт.

«Тот факт, что изнутри кто-то прямо ставит под сомнение чьи-то полномочия, прямо ставит под сомнение предпосылки, на которых он начал эту агрессию против Украины. Это само по себе является чем-то очень-очень мощным. Это добавляет трещин. Куда они пойдут, пока рано говорить, но явно возникают новые вопросы, с которыми Путину придется иметь дело», — сказал он.

Вечером в субботу, 24 июня, Евгений Пригожин уехал из Ростова-на-Дону, где силы ЧВК Вагнера ранее за считанные часы взяли под контроль главные военные объекты. Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и вернет «вагнеровцев» «в полевые лагеря согласно плану».

В пресс-службе белорусского диктатора Александра Лукашенко утверждали, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам взамен пообещали «гарантии безопасности».

В Кремле заявили, что дело о вооруженном мятеже Пригожина закроют, «вагнеровцы» вернутся в «тыловые лагеря», а сам он уедет в Беларусь.