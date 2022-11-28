Подход к ЧВК Вагнер должен быть таким же, как к террористам Исламского государства — глава МИД Эстонии 28 ноября, 19:39 Урмас Рейнсалу (Фото:Lehtikuva/Saara Peltola via REUTERS)

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу считает, что к частной военной компании Вагнер нужно относиться так же, как и к террористам Исламского государства. Об этом он заявил интервью Суспільному, опубликованном в понедельник, 28 ноября.

Рейнсалу объяснил, что организации, схожие с ЧВК Вагнер, являются сугубо террористическими, а участие в такой террористической организации должно быть уголовным деянием.



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"…Важно в отдельных случаях изменить международно-правовой подход к террористическим организациям. Например, Европа должна применить к ЧВК Вагнер такой подход, как и к ИГИЛ. Запретить им находиться в Европе и заморозить их активы", — призвал министр.



28 ноября в Киев приехали главы МИД семи стран Европы — Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции.

Ранее появилась информация, что депутаты Европарламента хотят признать кремлевскую ЧВК Вагнер террористической организацией.

Представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов отмечал, что ЧВК, которая задумывалась как «элитное подразделение», используется кремлевским режимом как пушечное мясо. На фоне значительных потерь оккупантов в ходе полномасштабной войны РФ против Украины в ряды ЧВК Вагнер начали вербовать заключенных российских колоний.

23 ноября Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма и призвал к ее международной изоляции.

