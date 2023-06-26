«Процесс пошел». Данилов назвал мятеж Пригожина началом конца России 26 июня, 18:11 Группа боевиков ЧВК Вагнера в Ростове-на-Дону, 24 июня 2023 года (Фото:REUTERS)

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире Radio NV назвал мятеж главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина началом конца России.

«Пригожин не один, там есть сообщники, есть помощники, они находятся как на территории Москвы, так и на других территориях. Имейте в виду, что это начало конца России», — заявил Данилов в эфире Radio NV.

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Секретарь СНБО отметил, что переворот в России может произойти как сейчас, так и «немножко позже», добавив, что россияне отнеслись к попытке Пригожина его осуществить «очень положительно», а на российских заправочных комплексах предателя Украины Виктора Медведчука технику вагнеровцев бесплатно заправляли, а самих боевиков бесплатно кормили.

«Никакой стабильности путинской вертикали уже нет довольно давно, все это миф. Все, что они себе нарисовали, придумали, считают, что таким образом можно управлять страной, это невозможно, у Путина власти уже нет и само событие, которое произошло — это как раз последствия того, что делал в свое время Путин. Я неоднократно говорил, он 24 февраля 2022 года, когда началась активная фаза агрессии в отношении нашей страны, он начал процесс распада РФ. И она распадется, она не будет в тех пределах, в которых она сегодня есть. Начало было в феврале 2014 года, нелепое решение. А если вернуться к истории, начало было в 2008 году, когда он первый напал на Грузию», — сказал Данилов.

Он обратил внимание на то, что отсутствие монолитной власти Путина в России увидел весь мир

«Даже физическое уничтожение Пригожина — это будет так же событие, которое будет влиять на многих людей в России, потому что там было очень много сторонников. Он в последнее время вот очень много выходил в эфиры, рассказывал то, что нравится определенной части населения, поэтому давайте будем понимать, что процесс, как говорил классик, пошел», — подчеркнул секретарь СНБО.

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Причиной Пригожин назвал якобы удар российской армии по тыловым лагерям вагнеровцев в Ростове. Но конфликт Пригожина и Шойгу начался гораздо раньше. Главарь Вагнера последние несколько месяцев настойчиво требовал отставки министра обороны, обвиняя его в плохом управлении войсками оккупантов и недостаточном снабжении боеприпасами вагнеровцев.

На следующий день, 24 июня, боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили семь бортов российской авиации.

Из Ростова-на-Дону Пригожин опубликовал обращение, в котором требовал доступ к высшему военному руководству РФ и угрожал «уйти в Москву».

Вскоре было опубликовано обращение российского диктатора Владимира Путина, в котором он назвал Пригожина «предателем» (не упоминая, правда, его фамилии) и сообщил, что вооруженные силы РФ получили приказ о «нейтрализации тех, кто организовал мятеж».

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После этого колонны вагнеровцев на военной технике выдвинулись в направлении Москвы.

Против Пригожина возбудили уголовное дело за «организацию вооруженного мятежа», в Москве силовики готовились к осаде, а Владимир Путин, по данным украинской разведки, экстренно выехал из Москвы на Валдай.

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, и тот принял предложение об остановке движения.

Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «идет назад», в полевые лагеря.

В Кремле вскоре заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а сам он «уедет в Беларусь».