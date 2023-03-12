Прикрыть Пригожина. Зачем Сечину покупать ЧВК Вагнер — политолог 12 марта, 16:21 Игорь Сечин, глава Роснефти (Фото:Alexei Druzhinin / Reuters)

Директор Роснефти Игорь Сечин, похоже, действительно начал финансировать ЧВК Вагнер, поскольку видит в этом потенциальную прибыль и прикрытие владельца «вагнеровцев» Евгения Пригожина, заявил политолог Иван Преображенский в интервью NV.

Он отметил, что Сечин любит иметь своих собственных силовиков и руководит группой сотрудников спецслужб.



"С помощью этой группы он провел серию больших уголовных дел по арестам губернаторов, которые пытались ему противостоять. Почему бы ему не купить частную армию таким простым способом?" – высказался Преображенский.

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По словам политолога, сейчас внутри силовой когорты Кремля происходит драка за ресурсы — кто больше ресурсов контролирует, тот больше влияет.

«Речь идет именно о том, что они делят под [российским диктатором Владимиром] Путиным эти ресурсы между собой. У Пригожина была претензия на то, что он сможет значительный кусок этих ресурсов откусить. Ему эту возможность не дали, и сейчас идет обратная атака, когда у Пригожина пытаются отобрать даже те ресурсы, которые у него были, вообще от него избавиться, потому что он отморозок и с ним невозможно договариваться», — объяснил эксперт.

Он добавил, что Путин в этой борьбе решил самоустраниться.

«И, соответственно, Сечин не может потому вступить в конфликт с Путиным, он это как раз видит и очень хорошо понимает, потому что он многолетний адъютант Путина. Он эту манеру самоустраниться очень хорошо знает, он увидел, возможно, для себя в этом такую потенциальную прибыль, что можно за недорого в сложной ситуации купить актив. То есть Пригожина. И в то же время прикрыть Пригожина на федеральном уровне, тем более, что сам Сечин, он все это время совершенно не публичен, его не видно и не слышно. И он, очевидно, опасается оказаться под ударом сам», — сказал Преображенский.