В США обеспокоены растущей активностью ЧВК Вагнера в Африке и Сербии — Politico 9 января, 20:09 Центр «вагнеровцев» в Санкт-Петербурге (Фото:REUTERS/Igor Russak)

Кремль наращивает активность ЧВК Вагнера в Центральноафриканской Республике, Мали и Сербии, в том числе для борьбы с антипутинскими настроениями и защиты интересов страны-агрессора.

Об этом сообщает Politico в понедельник, 9 января, ссылаясь на внутренние документы американских чиновников.



Politico отмечает, что США давно отслеживают деятельность «вагнеровцев» по всему миру, особенно в таких странах, как Сирия, где находятся американские войска. Однако последние заявления американских чиновников «подчеркивают степень обеспокоенности» Белого дома тем, насколько Россия зависит от ЧВК и насколько Вагнер может влиять на события «в странах, с которыми США и их союзники поддерживают деловые и дипломатические отношения», сказано в материале.

Видео дня

Представительница Центра стратегических и международных исследований Катрина Доксси сказала Politico, что все больше внимания уделяется отношениям России с африканскими странами и созданию там российской сферы влияния, «которой фактически не существовало с конца холодной войны».

Высокопоставленный американский чиновник отметил, что в США обеспокоены тем, насколько «вагнеровцы» вмешиваются во внутреннюю политику суверенных стран, нарушая права человека и отнимая у государств природные ресурсы. У Белого дома есть доказательства того, что жестокие действия наемников таких странах, как Мали, ухудшают ситуацию, «создавая больше возможностей для использования экстремистами», добавил он.

По данным издания, в декабря официальные лица США начали изучать последствия предполагаемого «нападения» на одного из руководителей Вагнера в ЦАР Дмитрия Сытого. Хозяин путинской ЧВК Евгений Пригожин утверждал, что Сытый получил пакет, который взорвался у него в руках, и обвинял в «теракте» Францию. В МИД Франции назвали обвинения российской пропагандой.

Как пишет Politico, в США пытались определить, произошел ли «взрыв» на самом деле. Они получили противоречивую информацию: якобы нападение могло произойти на военной базе или в культурном центре, Сытого через несколько часов после предполагаемого инцидента заметили на вечеринке в Банги, а по другим данным — он якобы был госпитализирован и потерял три пальца.

Американские официальные лица также были обеспокоены «удивительным количеством совпадений»: новость о Сытом появилась вскоре после того, как неизвестный самолет атаковал базу Вагнера, через день после ухода французских военных из ЦАР и через два дня после того, как в штаб-квартире делегации Евросоюза в Банги произошел пожар.

Вашингтон также отслеживает передвижения «вагнеровцев» в Беларуси и в Сербии. ЧВК объявила об открытии «культурного центра» в Сербии в начале декабря и с тех пор, по данным США, проводит операции влияния для борьбы с «антипутинской» деятельностью «элементов российской диаспоры». Присутствие «вагнеровцев» в Сербии связано с ростом напряжения на границе с Косово, пишет Politico.

В то же время «вагнеровцы» продолжают нести серьезные потери в ходе полномасштабной войны России против Украины. Высокопоставленный американский представитель Белого дома в начале января сказал журналистам, что 90% потерь Вагнера — осужденные, которых страна-агрессор бросала под Бахмут в безуспешных попытках захватить город.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что Евгений Пригожин тратит более 100 миллионов долларов в месяц на финансирование операций ЧВК в Украине. Также, по данным США, «вагнеровцы» закупили оружие у КНДР.

Согласно оценке США, в Украине дислоцировано 50 тысяч боевиков ЧВК, из которых 10 тысяч — контрактники, а остальные — завербованные в российских тюрьмах заключенные.

По данным украинского Центра нацсопротивления, завербованные в российских тюрьмах 23 тысячи «вагнеровцев» используют при штурме в качестве «пушечного мяса».

В конце ноября агентство Bloomberg писало, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность объявить кремлевскую ЧВК Вагнер террористической организацией.