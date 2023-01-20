ЧВК Вагнера может зарабатывать до 1 млрд долларов на добыче золота в Африке — Politico 20 января, 17:02 Россия добывает золото в Африке (Фото:REUTERS / Ilya Naymushin)

Кремлевская ЧВК Вагнера расширяет добычу полезных ископаемых в Африке, сообщает Politico со ссылкой на западного чиновника и американский внутренний документ.

По информации Politico, за последний год «вагнеровцы» значительно расширили деятельность в Центральноафриканской республике, а их прибыль от добычи полезных ископаемых может вырасти почти до 1 млрд долларов. Собеседник издания среди западных чиновников предположил, что ЧВК, вероятно, будет использовать деньги на закупку оружия и вербовку новых боевиков.



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США в течение многих лет предупреждали, что ЧВК Вагнера использует прибыль от добычи полезных ископаемых для поддержки кремлевского режима на фоне западных санкций. Новые данные о проектах «вагнеровцев» в ЦАР показывают, что те становятся все более прибыльными и могут быть источником финансирования полномасштабной войны РФ против Украины, пишет Politico.

Согласно телеграмме, полученной изданием, «вагнеровцы» превратили кустарный золотой рудник Ндассима возле города Бамбари в центре ЦАР в масштабный комплекс, который охватывает восемь производственных зон. Самая большая из них имеет глубину более 60 метров. По оценке США, «вагнеровцы» готовят рудник к долгосрочной эксплуатации, в частности, укрепили шахту, построили мосты и установили зенитные орудия в ключевых точках.

ЦАР запрещает миротворцам ООН запускать беспилотники в районе рудника, а несколько из них обстреляли военные республики. По мнению американских чиновников, это указывает на то, что Вагнер получает политический контроль в стране.



По данным The New York Times, в Судане ЧВК Вагнера контролировала несколько шахт, в которых добывали золото для пополнения российских резервов в условиях санкционного давления со стороны Запада. «Вагнеровцы» также отнимают природные ресурсы у других стран.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что хозяин Вагнера, олигарх Евгений Пригожин тратит более 100 миллионов долларов в месяц на финансирование операций ЧВК в Украине.



Согласно оценке США, в Украине дислоцировано 50 тысяч боевиков ЧВК, из которых 10 тысяч — контрактники, а остальные — завербованные в российских тюрьмах заключенные.