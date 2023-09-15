Британия признала ЧВК Вагнер террористической организацией 15 сентября, 16:26 Работница стирает логотип ЧВК Вагнер с окна Вагнер-центра в Санкт-Петербурге, 1 июля 2023 года (Фото:REUTERS / Anton Vaganov)

Великобритания в пятницу, 15 сентября, признала так называемую ЧВК Вагнера террористической организацией.

Как сообщает пресс-служба британского правительства, теперь принадлежность к группе Вагнера или ее активная поддержка в Великобритании является уголовным правонарушением и грозит тюремным заключением на 14 лет.



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Министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман подчеркивала, что «вагнеровцы» — террористы, служащие политическим целям Кремля, которые причастны к грабежам, пыткам и жестоким убийствам. Министр также говорила, что операции Вагнера в Украине, на Ближнем Востоке и Африке представляют угрозу для глобальной безопасности.

В июле Парламентская ассамблея ОБСЕ признала РФ государством спонсором-терроризма, а ЧВК Вагнер — террористической организацией.

Ранее российские ресурсы сообщали, что так называемая ЧВК Вагнер приостановила вербовку боевиков.



В российской Тверской области 23 августа разбился самолет Embraer Legacy 600. Росавиация подтвердила, что на борту были хозяин «вагнеровцев» Евгений Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин.

Авария произошла ровно через два месяца после провальной попытки бунта вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (боевики Вагнера, в том числе владелец нескольких связанных с Пригожиным юрлиц Валерий Чекалов) и три члена экипажа.

27 августа следственный комитет России официально заявил, что Пригожин и его «правая рука» Уткин погибли в результате падения самолета в Тверской области. 29 августа пресс-служба Пригожина объявила, что его похороны состоялись в «закрытом формате» на кладбище в Санкт-Петербурге.

После смерти Пригожина российский диктатор Путин приказал всем так называемым ЧВК, в том числе Вагнера, подписать присягу на верность России.

По данным западных СМИ, Кремль хочет перехватить контроль над операциями Вагнера в Африке.