ЧВК имени Медведчука. Советник главы МВД рассказал об информационных спецоперациях россиян 17 января, 17:32 Виктор Медведчук присоединился к крупной информационно-психологической операции против Украины, считают в МВД (Фото:СБУ)

Советник главы Министерства внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире Radio NV рассказал об информационных спецоперациях россиян.

Как отметил в интервью Radio NV Денисенко, следует понимать, что Россия начала большую информационно-психологическую операцию против Украины. По его словам, она состоит из двух аспектов.

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«Первый аспект — это, по существу, страшное оружие, которого, вы правильно сказали: wunderwaffe, по сути, гитлеровское, которого не было и которого, очевидно, нет в Российской Федерации. Но они будут нагнетать эту историю. И то, что мы с вами даже обсуждаем — это говорит о том, что, к сожалению, достаточно широко пошло в украинские массы», — сказал советник главы МВД.

Он подчеркнул, что сейчас «никакого серьезного оружия, кроме новых мобилизованных, у россиян просто не существует».

«Второй момент – это сегодняшняя статья Медведчука, то есть оно все ложится в одну канву. Статья Медведчука сводится к простому тезису о том, что есть партия войны — есть партия мира. То есть он „партия мира“ и нужно ее продвигать. То есть они, я думаю, через эти информационные каналы сейчас начнут создавать видимость другой Украины. Из того, что я понимаю: теперь в ближайшее время будет создана какая-то небольшая ЧВК имени Медведчука», — сказал Денисенко.

По его словам, эта частная военная компания будет «состоять из украинцев, которые якобы перешли на сторону россиян и воюют за то, чтобы был мир в стране Украина».

«Думаю, что так будет строиться их информационная кампания. С одной стороны, нас будут пугать каким-нибудь страшным, невероятным и несуществующим вооружением Российской Федерации. С другой стороны, они будут снова продвигать идею мира и идею «правильных украинцев», желающих мира и воюющих на стороне россиян, их там наберут человек 100, я думаю», — подытожил советник главы МВД.

Медведчук, лишившийся украинского гражданства и находящийся в РФ, написал статью для пропагандистских СМИ страны-агрессора.

Он обвинил Запад и руководство Украины в развязывании войны против России, а также призвал к созданию в Украине пророссийского политического движения «за мир».