Чушь с Запада. Лукашенко высказался в поддержку домашнего насилия

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что наказание может быть полезным для воспитания детей и отверг предполагаемые шаги против домашнего насилия как западную "чушь". Об этом сообщает Голос Америки.

По словам Лукашенко, белорусский законопроект, предусматривающий уголовное наказание домашнего насилия, требует дополнительной работы.

Президент Беларуси заявил, что лично он против физического наказания детей, но добавил, что "хороший ремень может быть полезным для ребенка".

Отмечается, что президент привел пример собственного опыта со своими сыновьями. Он сообщил, что часто наказывал свою старшего ребенка, и это послужило хорошим уроком для его младшего сына.

По его словам, белорусы должны следовать собственным традициям, а не наследовать "чушь, взятую с Запада".

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