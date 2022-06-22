«Надо найти железные аргументы». Замглавы ОП о вероятности того, что какая-то из стран ЕС откажет Украине в статусе кандидата 22 июня, 16:52 Цей матеріал також доступний українською Флаги Украины, Евросоюза, Франции, Германии, Италии и Румынии перед Мариинским дворцом в Киеве 16 июня (Фото:president.gov.ua)

Дипломат и заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква в интервью НВ рассказал о вероятности того, что какая-то из стран Евросоюза откажет Украине в статусе кандидата после позитивного решения Еврокомиссии по этому вопросу.

Он отметил, что в европейских столицах, которые оказали влияние на решение Европейской комиссии, была вся необходимая информация об Украине, причем 70% такой информации было им известно еще до подачи Украиной заявки на кандидатство.

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Жовква также сообщил, что многие лидеры государств-членов ЕС говорили президенту Украины и во время своих визитов в Киев, и во время телефонных разговоров, что будут смотреть на заключение Европейской комиссии.

«Итак, сейчас вывод Европейской Комиссии положительный. И надо найти просто-таки железные аргументы, чтобы перечеркнуть его. Поэтому есть все основания рассчитывать, что решение Европейского Совета будет положительным, но, безусловно, до принятия самого решения не должны расслабляться», — сказал замглавы ОП.

Жовква добавил, что президент Владимир Зеленский провел переговоры с рядом лидеров ЕС, получив их заверения в поддержке статуса кандидата, и будет продолжать такие переговоры.

«Вечером 17 июня, сразу после заключения ЕК, он побеседовал с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Нидерланды считались экспертами до сих пор не определившейся страной. Но по результатам телефонного разговора президента Украины с премьером Рютте последний подтвердил: Нидерланды будут поддерживать статус кандидата Украины в члены ЕС во время заседания Европейского Совета. 21 июня состоялись разговоры президента с премьерами Португалии, Дании, Венгрии, Испании, Ирландии, Словакии, Хорватии — во всех разговорах поддержка статуса кандидата», — перечислил дипломат.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится к Евросоюзу относительно безотлагательного вступления по новой специальной процедуре.

21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над заключением о членстве Украины в ЕС.

Во время визита в Киев 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала Зеленскому опросник о соответствии Украины Копенгагенским критериям — это необходимый этап для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Вслед за Украиной 11 апреля такие опросники получили Грузия и Молдова.

18 апреля Киев передал Еврокомиссии первую часть заполненной анкеты-опросника для получения статуса кандидата на членство в ЕС, а 9 мая — вторую заполненную часть опросника.

Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в Евросоюзе в июне 2022 года.

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