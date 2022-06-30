«Застолбили звания главного врага». Как Россия приближается к признанию страной-террористом и что с ней будет дальше — Яковина 30 июня, 15:20 Эксклюзив НВ Российский диктатор Владимир Путин выступает на Петербургском экономическом форуме (Фото:REUTERS/Anton Vaganov)

Российская Федерация все ближе к получению от США статуса страны, спонсирующей терроризм, превращаясь в главного врага Вашингтона на уровне террористов Аль-Каиды.

Что ожидает российскую экономику в связи с этим рассказал Радио НВ международный обозреватель Иван Яковина.



Украина с огромным успехом начала использовать американские системы залпового огня HIMARS и уничтожать каждый день по одному, а то и несколько важнейших российских военных объектов, таких как склады, казармы, штабы и т. д. Ответом на эти действия со стороны Российской Федерации стало увеличение количество ракетных ударов по гражданским объектам и инфраструктуре, имеются в виду ракетные обстрелы Киева, ракетный обстрел Кременчуга. Постоянные, ежедневные ракетные обстрелы города Харькова. В Житомире тоже идут обстрелы, на Юге Николаев и Одесса тоже регулярно обстреливаются. Да и Запорожье, Днепр тоже подвергаются этому, я уже молчу про Донбасс. То есть вся территория Украины подвергается постоянным ракетным обстрелам со стороны России, причем бьют именно по гражданской инфраструктуре и видимо намеренно бьют по жилым домам, по торговым центрам и т. д.

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В Сенате США на этой неделе был зарегистрирован законопроект о признании России страной — спонсором терроризма. Более того, уже прошли слушания в сенатском комитете по международным делам и комитет уже одобрил законопроект о признании России страной — спонсором терроризма. Тут надо несколько слов сказать о том, чем это грозит Российской Федерации. Во-первых, грозит тем, что с Россией будет запрещено вести какие-либо дела, она войдет в довольно эксклюзивный клуб, в котором сейчас Северная Корея, Сирия или Иран. Страны с абсолютно закрытой экономикой. Любая страна, любая компания, любой человек, который попытается торговать с этими странами, будет немедленно включен в американские санкционные списки и таким образом будет просто выключен из всей мировой экономики. Вторичные санкции там просто колоссальной мощности, поэтому никто даже не думает о том, чтобы вести какой-то серьезный бизнес с Северной Кореей или Ираном. То же самое будет касаться и Российской Федерации.

Кроме того, те люди, которые сейчас находятся во главе России, по сути дела будут в американских документах проходить как спонсоры терроризма. Из-за этого они станут законными целями для ареста и уничтожения со стороны американской армии, американского государства. Даже дипломатический статус их не спасет, потому что если американцы признают какую-то страну страной — спонсором терроризма, согласно их собственным законам, они перестают признавать дипломатический статус тех людей, которые работают на правительство той или иной страны, признанной страной — спонсором терроризма. Это вообще, наверное, самый фиговый, самый неприятный для любого государства статус, который только могут предоставить ему американцы. Это самое дно днищенское.

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