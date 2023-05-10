Подоляк о положении ЧВК Вагнера в Бахмуте: Идеальный «цугцванг Пригожина», остается ждать финала 10 мая, 15:33 Пригожин жалуется на нехватку боеприпасов в Бахмуте и критикует решения Кремля (Фото:Yulia Morozova/File Photo/Reuters)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал максимально невыгодное положение главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и его наемников в Бахмуте.

В своем Twitter он назвал это «идеальным цугцвангом Пригожина» и намекнул на его возможную ликвидацию.

«Идти вперед нельзя: уничтожат ВСУ… Вернуться назад нельзя: уничтожат заградительные отряды Минобороны РФ (Шойгу/Герасимов)… Стоять на месте — просто уничтожат. Боеприпасы не дают. Что остается? Быть официально признанной террористической группировкой. И ждать финала», — добавил Подоляк.

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В начале мая главарь «вагнеровцев» Пригожин в крайне грубой форме публично потребовал от Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова обеспечить его формирование боеприпасами и пригрозил иначе до 10 мая вывести ЧВК Вагнер из Бахмута.

9 мая он записал видео с жалобами на нехватку боеприпасов. Пригожин рассказал, что российская армия сбежала с позиций в Бахмуте и оголила один из флангов фронта.

Также главарь ЧВК Вагнера в видео с жалобами на нехватку боеприпасов вскользь упомянул о «дедушке, который может оказаться мудаком». Вероятно, речь идет о диктаторе Владимире Путине.

