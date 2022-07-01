«Тотальная капитуляция». Климкин рассказал, что Россия требует от Украины, обещая закончить войну «завтра» 1 июля, 15:06 Украинский военный рядом с неразорвавшейся российской ракетой Точка У в Харьковской области (Фото:Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью Радио НВ заявил, что, заявляя о возможности законцить войну «завтра», Россия требует от Украины полной капитуляции.

«Да, это известные условия, они с самого начала выдвигались: сдайте территории, признайте Крым, признайте Донбасс, примите наше влияние, ограничьте вооруженные силы, чтобы мы могли, когда хотим, бить вас по голове, сначала 50 тысяч называлась цифра, потом 70 тысяч, будьте нейтральными, будьте в зоне нашего влияния, а мы будем вам, может, по имперской нашей воле что-то разрешать или не разрешать. Вот так примерно оно звучит, ничего там совершенно в этом смысле не изменилось», — заявил бывший министр, отвечая на соответствующий вопрос.

Видео дня

Он подчеркнул, что это было бы «тотальной капитуляцией перед этим режимом, который хочет нас фундаментально уничтожить» и видит для себя угрозу во всем украинском.

27 июня президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров G7 сделать все возможное, чтобы завершить войну до конца года.

В ответ на это в Кремле озвучили циничное условие: Зеленский должен отдать приказ украинским военным сложить оружие и тогда войну якобы можно будет закончить «до конца суток».

В Офисе президента на это ответили, что Украина не начинала войну с Россией, чтобы прекратить ее по приказу.

«Снова Z-ультиматумы? Не Украина начала эту войну, чтобы прекратить ее по приказу. Закончить войну могут в Москве в любой момент, просто вернувшись к адекватности: перестать отправлять ракеты по городам, увести войска и отказаться от «ядерной пропаганды», — написал советник главы ОП Михаил Подоляк на своей странице в Twitter.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.