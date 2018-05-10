"Что-то произойдет". Трамп заявил о последствиях при отказе Ирана от диалога по ядерной сделке

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае отказа Ирана от переговоров относительно нового ядерного соглашения "что-то произойдет", передает ABC News.

"Либо мы заключим по-настоящему хорошую сделку для мира, либо никакой сделки не будет. Они согласятся на переговоры, или что-то произойдет. Надеюсь, что такого не будет", - сказал Трамп.

Отвечая на вопрос, что будут делать США, если Иран приступит к работе над ядерной программой, Трамп предупредил Тегеран о "серьезных последствиях".

"Иран узнает. Не думаю, что им стоит это делать... Я бы не советовал Ирану начинать свою ядерную программу. Я бы настоятельно им это не советовал. Если они начнут, то будут очень серьезные последствия", - сказал американский лидер.

Ранее сообщалось, что США заявили о возможном введении санкций против Ирана на следующей неделе.

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8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана и анонсировал новые санкции против иранского режима.

Историческая сделка по иранской ядерной программе от 2015 года предусматривает снятие части санкций с Ирана в обмен на ограничение его возможностей по обогащению и хранению ядерных материалов.