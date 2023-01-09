Остановить нового Гитлера. Уменьшение помощи Украине станет катастрофой — американский сенатор 9 января, 14:26 Военная помощь от США Украине (Фото:Department of Defense / Twitter)

Независимый сенатор Ангус Кинг считает, что российский диктатор Владимир Путин не отказался от своих планов захватить всю Украину и восстановить СССР, поэтому уменьшение военной поддержки со стороны Запада станет катастрофой.

Свое мнение он высказал в эфире CBS, подытоживая результаты визита в Киев.

Кинг и группа других сенаторов посетили Киев 6 января — в день объявления рекордного одноразового пакета военной помощи Украине на сумму в 2,85 миллиарда долларов из запасов Министерства обороны США. Ведущая спросила Кинга, не повлияет ли это на собственные запасы американского оружия. Сенатор ответил, что это решение Пентагона и происходит соответствующее пополнение запасов, а также часть техники и оружия для Киева поступает и из других стран.

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Он также отметил аудит военной техники, которую США и партнеры передают Украине.

«Я вернулся чрезвычайно поражен от уровня учета. Огромный аудит с помощью программного обеспечения, физический аудит, просто отслеживание. Моей задачей было убедиться, что ресурсы, предоставляемые американским народом, используются по назначению. И я убежден, что это так», — заявил он.

Комментируя дискуссии по поводу возможного урезания поставок вооружения Украине, Кинг сравнил Путина с лидером немецких нацистов Адольфом Гитлером, и подчеркнул, что речь идет о том, чтобы спасти мир от миллионов и миллионов жертв.

«Я бы просто попросил тех людей, которые пускают такие слухи, почитать немного истории. Загуглите Судеты в 1938 году, Рейнланд в 1936 году, когда Гитлера можно было бы остановить. Когда мы его не остановили, мы получили 55 миллионов смертей по всему миру. Это момент, когда мы знаем, что Путин хочет захватить Украину. Он хочет восстановить Советский Союз. […] И это место, где его можно остановить. Они, украинцы, воюют за нас, за наши ценности, и помощь, которую мы им оказываем, не благотворительность. Это личный интерес», — сказал сенатор.

Ранее заместитель помощника главы Минобороны США, специализирующаяся на России и Украине, Лаура Купер заявила, что Путин все еще хочет захватить и контролировать всю Украину.

6 января США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму более 3 млрд долларов, в который войдут БМП Bradley, самоходные гаубицы, MRAP и другие бронемашины.

В Пентагоне заявили, что с начала полномасштабного вторжения России США выделили Украине помощь на сумму более 24,2 млрд долларов.

Президент Владимир Зеленский назвал новый пакет помощи США «очень мощным». В Белом доме сказали, что он поможет защитникам Украины, которые дают отпор российским оккупантам на Донбассе.